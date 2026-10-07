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ГТРК Татарстан

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В Челнах уменьшили норматив парковочных мест в новостройках

В Набережных Челнах скорректировали норматив обеспеченности парковочными местами в жилых районах. Теперь на каждые 80 кв.

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