Необычные детали истребителя Су-75: уникальные параметры в «лёгком весе»

Предствленный госкорпорацией «Ростех» на МАКС-2021 технологический демонстратор перспективного лёгкого многофункционального истребителя Су-75 Checkmate в одночасье приковал к себе взоры многочисленных как отечественных, так и зарубежных экспертных сообществ, спровоцировав в стане последних затяжные дискуссии относительно сходства отдельных узлов с аналогичными элементами компоновки и системы управления вооружением (СУВ) американских многоцелевых истребителей 5-го поколения линейки F-35A/B/C Lightning II.