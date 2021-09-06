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Необычные детали истребителя Су-75: уникальные параметры в «лёгком весе»

Необычные детали истребителя Су-75: уникальные параметры в «лёгком весе»

Предствленный госкорпорацией «Ростех» на МАКС-2021 технологический демонстратор перспективного лёгкого многофункционального истребителя Су-75 Checkmate в одночасье приковал к себе взоры многочисленных как отечественных, так и зарубежных экспертных сообществ, спровоцировав в стане последних затяжные дискуссии относительно сходства отдельных узлов с аналогичными элементами компоновки и системы управления вооружением (СУВ) американских многоцелевых истребителей 5-го поколения линейки F-35A/B/C Lightning II.

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