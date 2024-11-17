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В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России

В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байдена своим разрешением Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России мстит победившему на президентских выборах Дональду Трампу, желая связать любые попытки переговорного процесса, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий.

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