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Ливо пропустит сбор «Авангарда» из-за родов жены. Он присоединится к команде ближе к концу августа

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, форвард « Авангарда » Джош Ливо пропустит первый сбор команды из-за родов жены.

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