🛠Очистные сооружения в Керчи готовы на 35% Подрядчик активно работает на площадке: специалисты возводят производственные корпуса и блоки очистки, реконструируют существующие сооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым