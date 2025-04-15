В Приморском районе Петербурга будет продлена постоянная трасса троллейбусного маршрута номер 2

Она обслуживается транспортами с увеличенным радиусом действия С 15 апреля для улучшения транспортной доступности в Приморском районе Петербурга будет продлена постоянная трасса троллейбусного маршрута № 2.
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