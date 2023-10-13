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В Белоруссии обвинили Польшу в эскалации на границе из-за учений НАТО

В Белоруссии обвинили Польшу в эскалации на границе из-за учений НАТО

Польша пошла по пути эскалации напряженности с Белоруссией. Такую точку зрения высказал начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, комментируя планы проведения в соседней стране военных учений НАТО Dragon-2024.

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