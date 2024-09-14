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Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского

Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского

В западной прессе поначалу началась изрядная шумиха после заявления главы Киевского режима Зеленского, обвинившего Россию в нанесении ракетного удара по торговому судну, якобы перевозившего зерно из Украины в «страны Африки и Ближнего Востока».

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