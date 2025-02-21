Окна продувают и свистят: как решить проблему верхнеподвесных конструкций из алюминия и сохранить внешний вид фасада

Фото: Александр Громов. Сложность работ без демонтажа зависит от габаритов окна Реклама. «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» ИНН 9909036441 Erid: 2SDnjcmf2QT Представьте: старые верхнеподвесные окна в офисном здании с алюминиевым остеклением открываются через раз, продувают и громко свистят.