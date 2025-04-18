На примере своей песни «Моя Россия» разобрал, как правильно выбирать интонацию, и, конечно, спел вместе с заломVideo: Видео от Донецкая гр...

️ SHAMAN провел открытый урок для учеников Физтех-лицея в Долгопрудном. На примере своей песни «Моя Россия» разобрал, как правильно выбирать интонацию, и, конечно, спел вместе с заломVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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