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Донецкая группа новостей

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На примере своей песни «Моя Россия» разобрал, как правильно выбирать интонацию, и, конечно, спел вместе с заломVideo: Видео от Донецкая гр...

На примере своей песни «Моя Россия» разобрал, как правильно выбирать интонацию, и, конечно, спел вместе с заломVideo: Видео от Донецкая гр...

️ SHAMAN провел открытый урок для учеников Физтех-лицея в Долгопрудном. На примере своей песни «Моя Россия» разобрал, как правильно выбирать интонацию, и, конечно, спел вместе с заломVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.

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