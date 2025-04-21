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В России высказались о готовности Киева отказаться территорий ради мира

В России высказались о готовности Киева отказаться территорий ради мира

Для президента Украины Владимира Зеленского политическое признание любых территорий сегодня означает отход от всего того, что он заявлял, пытаясь воздействовать на националистов, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

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