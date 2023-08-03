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Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их

Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их

Срочно: раскрыты места запуска БПЛА по России Член Совфеда РФ Перминов назвал место запуска БПЛА по России "Беспилотные летательные аппараты чаще всего прилетают не с территории Украины, а с российских территорий, поэтому о них необходимо сообщать полиции", - считает член Совфеда России Сергей Перминов.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Если будут долетать до Кремля, то чиновники начнут быстрее шевелиться!
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34 мин.
bianka Белая
Полностью согласна с вами! Напустили полстраны укров, а теперь удивляемся диверсиям внутри страны!!!
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22 мин.
VG
Vasily Golov
Нет специалистов,которые могут определить время полета и скорость.Бак с горючим или батарея.Двигатель цел.Простой расчет.Время нашли и скорость определили при уничтожении.Курс полета известен.Место пуска определили.Курс практически один и тот же.
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18 мин.

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