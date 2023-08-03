Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их
Срочно: раскрыты места запуска БПЛА по России
Член Совфеда РФ Перминов назвал место запуска БПЛА по России
"Беспилотные летательные аппараты чаще всего прилетают не с территории Украины, а с российских территорий, поэтому о них необходимо сообщать полиции", - считает член Совфеда России Сергей Перминов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Если будут долетать до Кремля, то чиновники начнут быстрее шевелиться!
Полностью согласна с вами! Напустили полстраны укров, а теперь удивляемся диверсиям внутри страны!!!
Нет специалистов,которые могут определить время полета и скорость.Бак с горючим или батарея.Двигатель цел.Простой расчет.Время нашли и скорость определили при уничтожении.Курс полета известен.Место пуска определили.Курс практически один и тот же.
Свежие комментарии