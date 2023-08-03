Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их

Если будут долетать до Кремля, то чиновники начнут быстрее шевелиться!

Полностью согласна с вами! Напустили полстраны укров, а теперь удивляемся диверсиям внутри страны!!!

VG

Vasily Golov

Нет специалистов,которые могут определить время полета и скорость.Бак с горючим или батарея.Двигатель цел.Простой расчет.Время нашли и скорость определили при уничтожении.Курс полета известен.Место пуска определили.Курс практически один и тот же.