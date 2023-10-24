Прикованную к коляске пенсионерку поставили на ноги врачи Алматы. ФОТО

Врачи- ортопеды ГКБ №7 поставили на ноги пенсионерку, прикованную к коляске, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе городской клинической больницы №7 Алматы, 64-летняя Уйымхан Калибек на протяжении пяти лет болела ревматоидным полиартритом.