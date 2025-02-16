В Госдуме призвали все страны объявить Каллас бойкот

Бойкот всех цивилизованных стран главе европейской дипломатии Кае Каллас из-за ее заявления, что в украинском конфликте не гибнут мирные жители России, предложил объявить депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 16 февраля, сообщает РИА Новости.