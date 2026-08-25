«Начала мычать»: Кудрявцева — о проблемах после долгого отпуска и вайбе с Лазаревым

Телеведущая провела полтора месяца в Европе перед тем, как приехать на «Новую волну 2026» в Казань. Лера Кудрявцева СоцсетиЛера Кудрявцева является бессменной ведущей музыкального фестиваля «Новая волна», и в этом году в Казани она вновь проводит почти все концерты, меняя лишь соведущих, которыми стали Сергей Лазарев, Александр Ревва, Сосо Павлиашвили, Владимир Маркони.