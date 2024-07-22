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Каково это, поехать в летний лагерь в Северной Корее: особые ритуалы в 6 утра и расписание пионеров

Каково это, поехать в летний лагерь в Северной Корее: особые ритуалы в 6 утра и расписание пионеров

Передвижение внутри изолированной КНДР строго ограничено даже для местных жителей. Но организовать поездку сюда оказалось проще для россиянина Юрия Фролова, который провел 2 недели в северокорейском летнем лагере.

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