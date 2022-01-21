Вопреки отчету ICAO: Вашингтон обвинил белорусских чиновников в «сговоре» для посадки самолета Ryanair

Власти США выдвинули обвинения против ряда должностных лиц Беларуси в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился сооснователь признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Власти США выдвинули обвинения против ряда должностных лиц Беларуси в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился сооснователь признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA.
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