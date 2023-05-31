В Белом доме высказались против вылазок Украины на территорию России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Вашингтон, несмотря на совместные с Украиной командно-штабные учения, выступает против вылазок украинских военных на территорию России.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Вашингтон, несмотря на совместные с Украиной командно-штабные учения, выступает против вылазок украинских военных на территорию России.
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