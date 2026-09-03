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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Первого сентября в Москве открылись 25 новых детсадов – Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в День знаний открыл здание школы №1520 в Пресненском районе. Корпус был реконструирован по программе «Моя школа».

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