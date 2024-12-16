ФСБ задержала в Ноябрьске двух мужчин со взрывчаткой

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники ФСБ задержали двоих граждан одной из стран Средней Азии, у которых была выявлена взрывчатка, оборудование для производства оружия и средства для изменения внешности, сообщает УФСБ по Тюменской области.