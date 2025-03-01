Захарова после встречи Зеленского и Трампа вспомнила один фильм

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова после встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского вспомнила сцену из фильма «Собачье сердце».
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