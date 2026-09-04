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Аргументы и Факты

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Трамп уверен, что Россия не планирует нападать на страны НАТО

Трамп уверен, что Россия не планирует нападать на страны НАТО

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Россия не намерена атаковать страны Североатлантического альянса (НАТО).

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