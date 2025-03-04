Ермак созвонился с конгрессменом-республиканцем и выразил согласие на сделку по украинским минералам Одной из главных целей встречи Зеленского с президентом и вице-президентом США, состоявшейся в Белом доме 28 февраля, было окончательное утверждение условий и подписание соглашения по как минимум компенсации уже полученной при Байдене Украиной американской военно-финансовой помощи за счет получения Вашингтоном контроля над пока еще находящимися.