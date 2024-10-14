Конец «Рамштайна» и сигнал Запада: подготовка к территориальным уступкам Украины? Ольга ВайленкоПрошедшая неделя ознаменовалась рядом событий, которые подчеркивают изменяющееся отношение Запада к украинскому кризису.
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