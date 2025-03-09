Энергетический кризис в Иране может привести страну к коллапсу и очередной революции

Иран столкнулся с масштабным энергетическим кризисом, который затронул все сферы жизни страны. Школы, университеты, банки и государственные учреждения вынуждены работать по сокращенному графику, а некоторые и вовсе закрываются на несколько дней.
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