Во Владимирской области снова объявляли угрозу беспилотников

Жителей Владимирской области минувшей ночью снова оповестили об угрозе со стороны беспилотников. В региональном управлении РСЧС настоятельно рекомендовали гражданам без крайней необходимости оставаться в помещениях.
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