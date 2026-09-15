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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Архив ВДНХ вручил карту лауреата художнику-конструктору женских электронных часов

Сотрудники Архивно-библиотечного фонда ВДНХ продолжают миссию по поиску и объединению лауреатов Выставки разных лет.

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