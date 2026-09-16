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Аргументы недели

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На заявления США об орбитальном оружии КНР и РФ формируют автономную космическую систему

На заявления США об орбитальном оружии КНР и РФ формируют автономную космическую систему

Космические силы США не скрывают своих амбиций: их главная цель — полное доминирование на орбите. В понимании Вашингтона это означает, что американские военные должны чувствовать себя в космосе как дома, в то время как противник должен быть полностью лишен такой возможности.

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