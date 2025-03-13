Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области. Что известно на данный момент?

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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