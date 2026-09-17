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Продажи электромобилей в Европе в августе выросли более чем на 54%

Продажи электромобилей в Европе в августе выросли более чем на 54%

Регистрации полностью электрических автомобилей в 16 ключевых европейских рынках в августе увеличились на 54,2% год к году, достигнув 202 833 автомобилей.

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