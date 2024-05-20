В Приморье нашли пенсионерку, которая двое суток провела в лесу. Об этом пишет Комсомольская правда. 92-летняя женщина - ребёнок Великой Отечественной войны - вышла 16 мая, чтобы прогуляться недалеко от дома.
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