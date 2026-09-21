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Глава ВОЗ призвал мировых лидеров готовиться к следующей пандемии

Глава ВОЗ призвал мировых лидеров готовиться к следующей пандемии

Мировое сообщество пока не достигло необходимого уровня готовности к возможным пандемиям, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

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