Лавров: Россия исчерпала запас веры в желание Запада договариваться

Россия исчерпала лимит веры в желание Запада договариваться. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту, его слова передал ТАСС.