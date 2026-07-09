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Лавров: Россия исчерпала запас веры в желание Запада договариваться

Лавров: Россия исчерпала запас веры в желание Запада договариваться

Россия исчерпала лимит веры в желание Запада договариваться. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту, его слова передал ТАСС.

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