У тещи заберут дворец. Чиновники больше не смогут переписать имущество на родных и близких

25,9K прочтений Вчера В Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов России сообщили: в одном из регионов сотрудники службы изъяли по решению суда у матери бывшего госслужащего недвижимость.
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