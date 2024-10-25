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Добрый Мир

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У тещи заберут дворец. Чиновники больше не смогут переписать имущество на родных и близких

У тещи заберут дворец. Чиновники больше не смогут переписать имущество на родных и близких

25,9K прочтений Вчера В Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов России сообщили: в одном из регионов сотрудники службы изъяли по решению суда у матери бывшего госслужащего недвижимость.

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