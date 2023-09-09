Певец Валерий Леонтьев не выступает с концертами с февраля 2022 года. Артист покинул Россию в феврале и первый раз его не было на съемках музыкального фестиваля «Песня года», на сцене которого певца можно было увидеть каждый год с 1981.
Куда пропал Валерий Леонтьев
Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Кто потерял Леонтьева,он дома в Америке,спит,ест,гуляет и отдыхает. Возраст, понимаете,летать боязно, здоровье не то... Уже об этом обьявляли во все услышание. Кто потерял"народное достояние"?
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Уехал к педерастам. Теперь он, наконец, среди своих.
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14 час.
лл
лина любимцева
Он уже давно живет в США. В России только зарабатывал.
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50 мин.
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