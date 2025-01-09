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Новосибирский центр подготовил 2000 операторов дронов для спецоперации России

Новосибирский центр подготовил 2000 операторов дронов для спецоперации России

В Новосибирской области обучили более 2000 операторов дронов в Центре по подготовке специалистов. Военнослужащие проходят курсы по использованию беспилотников и средств поражения в рамках подготовки к спецоперации.

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