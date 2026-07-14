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За рулем

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Новые правила медосмотра: чего ждать пенсионерам за рулем

Новые правила медосмотра: чего ждать пенсионерам за рулем

С 2026 года российских водителей, особенно пожилых, ждут серьезные изменения в правилах медосмотра. Власти ужесточили процедуру ради безопасности на дорогах: теперь скрыть опасный диагноз от ГАИ практически невозможно.

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