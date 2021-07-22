Режиссера церемонии открытия «Токио-2020» уволили из-за слов о холокосте

Глава организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото объявила о решении отстранить от должности режиссера церемоний открытия и закрытия Игр Кэнтаро Кобаяси на фоне скандала, разразившегося после его слов о холокосте.