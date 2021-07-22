ИЗВЕСТИЯ iz

6 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Копылова
    Да уж мерзавка,каких свет не родил.В жизни мне везло на прекрасных людей из белорусов.Уже на пенсию ушла и 10 лет про...Лукашенко назвал ...
  • Питер Эсклянов
    люди в погонах становятся опасными для граждан государства!Источник рассказа...
  • Tania Еременко
    Очередная глупость, вслед за многовекторностью. Сбросят НАТОвские оглоеды батьку, да поздно будет. После драки кул...В Кремле заявили ...

Режиссера церемонии открытия «Токио-2020» уволили из-за слов о холокосте

Режиссера церемонии открытия «Токио-2020» уволили из-за слов о холокосте

Глава организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото объявила о решении отстранить от должности режиссера церемоний открытия и закрытия Игр Кэнтаро Кобаяси на фоне скандала, разразившегося после его слов о холокосте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,