5 стран, где доходы от продажи нефти и газа платят людям как зарплату

Олег Aзаров А у нас ВСЕ богатства страны принадлежат кучке бандитов, узурпировавших власть, и набивающих миллиардами свои карманы!!! В этом отличие нашей ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ от этих маленьких стран!.. И нашему гаранту не стыдно кричать на весь мир, что мы - ВЕЛИКАЯ И МОГУЧАЯ СТРАНА!!!🙄

М ММ В нашей стране же депутаты есть! А депутат - существо по определению голодное, его не накормить никогда. О народе оно будет думать только если с народа можно взять какую-либо денежку. Ибо народ-новая нефть! А нефти за нефть никто платить не будет. Депутатам мало!