Некоторые страны с крупными запасами природных ресурсов распределяют доходы от этих ресурсов напрямую среди своих граждан.
5 стран, где доходы от продажи нефти и газа платят людям как зарплату
Комментарии
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Олег Aзаров
А у нас ВСЕ богатства страны принадлежат кучке бандитов, узурпировавших власть, и набивающих миллиардами свои карманы!!! В этом отличие нашей ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ от этих маленьких стран!.. И нашему гаранту не стыдно кричать на весь мир, что мы - ВЕЛИКАЯ И МОГУЧАЯ СТРАНА!!!🙄
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5 час.
М
ММ
В нашей стране же депутаты есть! А депутат - существо по определению голодное, его не накормить никогда. О народе оно будет думать только если с народа можно взять какую-либо денежку. Ибо народ-новая нефть! А нефти за нефть никто платить не будет. Депутатам мало!
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4 час.
Владимир
Не коренным жителям, а гражданам страны. Гастарбайтерам никто платить не будет. А получить гражданство там нереально.
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3 час.
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