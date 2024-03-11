Сарик Андреасян сообщил о подготовках к съемкам экранизации «Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян рассказал в интервью NEWS.ru о подготовке к съемкам фильма «Онегин». Он признался, что готовился к проекту целых пять лет, проводя исследование о предпочтениях зрителей относительно экранизации «Евгения Онегина».
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