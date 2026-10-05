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Тобайас Харрис пропустит предсезонку из-за растяжения икроножной мышцы, участие в первом матче сезона под вопросом

« Сан-Антонио » объявил, что форвард Тобайас Харрис получил растяжение левой икроножной мышцы во время тренировочного лагеря.

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