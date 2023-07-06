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  • Homo Sapiens
    хоть тушкой, хоть чучелком... Кстати, это сказал политик Рот, а что сказал политик Нос, политик Глаз, политик Ухо и т...Zeit: Политик Рот...
  • Александр Лесков
    👍🤠👍Эти  шаги  косвенно  доказывают, что «мятеж» «вагнеров» был  вовсе не мятежом,  а удачно прикрытой передислокац...НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОР...
  • Александр Лесков
    Прав я, похоже, был!  «Мятеж» оказался  хорошо прикрытой  от  Западных  кликуш-политиканов  передислокацией  Российск..."СКОРО ВСЕ УВИДИТ...

"СКОРО ВСЕ УВИДИТЕ": ПРИГОЖИН СДЕЛАЛ ОШЕЛОМИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

"СКОРО ВСЕ УВИДИТЕ": ПРИГОЖИН СДЕЛАЛ ОШЕЛОМИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Пригожин вышел на связь и пообещал новые победы ЧВК "Вагнер" на фронте. Об этом пишет Царьград. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь вернулся в медиапространство после мятежа 23-24 июня.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Срам  какой  то  в  России,  так  испугаться  человека,  который  сражается  за  Родину,  чуть  ли  не  упрячь  его  за  решётку,   а  поразмыслив, делает   крутой  поворот    для   примирения   (это  хорошо),   ну  это  станет  единственным  случаем  в  истории    страны   как  сегодняшняя  власть  боится   и  не  понимает свой  народ.
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15 час.
Валерий Зобнин
как писал Гай Саллюстий Крисп, «царям честные люди подозрительнее, чем дурные, и чужая доблесть всегда их страшит».
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14 час.
Александр Лесков
Прав я, похоже, был!  «Мятеж» оказался  хорошо прикрытой  от  Западных  кликуш-политиканов  передислокацией  Российского  военного кукиша под  нос  г-стым  полякам  и  тупым прибалтийским Моськам. На-кось, выкусите!  и  свои  хотелки  но  поводу земель Западной  Украины, и  Беларуси, да  и наших западных земель — и  суньте эти  свои хотелки себе  в слюнявые  рты  и в свои обос...е задницы! Браво, Батька Лукаш!  Браво, и наш  непревзойдённый  международный Гроссмейстер!
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14 час.

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