Пригожин вышел на связь и пообещал новые победы ЧВК "Вагнер" на фронте. Об этом пишет Царьград. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь вернулся в медиапространство после мятежа 23-24 июня.
"СКОРО ВСЕ УВИДИТЕ": ПРИГОЖИН СДЕЛАЛ ОШЕЛОМИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Комментарии
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Нина Бакалина
Срам какой то в России, так испугаться человека, который сражается за Родину, чуть ли не упрячь его за решётку, а поразмыслив, делает крутой поворот для примирения (это хорошо), ну это станет единственным случаем в истории страны как сегодняшняя власть боится и не понимает свой народ.
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15 час.
Валерий Зобнин
как писал Гай Саллюстий Крисп, «царям честные люди подозрительнее, чем дурные, и чужая доблесть всегда их страшит».
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14 час.
Александр Лесков
Прав я, похоже, был! «Мятеж» оказался хорошо прикрытой от Западных кликуш-политиканов передислокацией Российского военного кукиша под нос г-стым полякам и тупым прибалтийским Моськам. На-кось, выкусите! и свои хотелки но поводу земель Западной Украины, и Беларуси, да и наших западных земель — и суньте эти свои хотелки себе в слюнявые рты и в свои обос...е задницы! Браво, Батька Лукаш! Браво, и наш непревзойдённый международный Гроссмейстер!
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14 час.
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