"СКОРО ВСЕ УВИДИТЕ": ПРИГОЖИН СДЕЛАЛ ОШЕЛОМИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Нина Бакалина Срам какой то в России, так испугаться человека, который сражается за Родину, чуть ли не упрячь его за решётку, а поразмыслив, делает крутой поворот для примирения (это хорошо), ну это станет единственным случаем в истории страны как сегодняшняя власть боится и не понимает свой народ.

Валерий Зобнин как писал Гай Саллюстий Крисп, «царям честные люди подозрительнее, чем дурные, и чужая доблесть всегда их страшит».