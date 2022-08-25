Распорядок дня, кровати, пустые бутылки: что оставили после себя украинские националисты в Марьинке

В поселке Марьинка Донецкой Народной Республики идут активные боевые действия. Бойцы Народной милиции ДНР зачищают позиции от украинских военных, которым остается только бежать с занимаемых позиций и оставлять после себя противопехотные мины.
В поселке Марьинка Донецкой Народной Республики идут активные боевые действия. Бойцы Народной милиции ДНР зачищают позиции от украинских военных, которым остается только бежать с занимаемых позиций и оставлять после себя противопехотные мины.
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