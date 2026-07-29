Депутат Толмачев: судьба Telegram в РФ зависит от выполнения требований властей

Судьба Telegram в России после предъявления обвинений его основателю Павлу Дурову в содействии терроризму зависит от того, будет ли руководство мессенджера соблюдать взвешенные требования российского законодательства.
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