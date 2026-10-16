Спутниковая связь перестала быть исключительно гражданской технологией. В условиях вооружённого конфликта она обеспечивает передачу данных, координацию подразделений и управление беспилотниками, превращаясь в один из важных элементов современной военной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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