Это не поможет Украины! В США рассказали, на что надеется Зеленский

Новости внутренней и внешней политики в России

Внедрение новой системы противовоздушной обороны вряд ли убережет Украину от атак российских ракет. В этом уверена директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана, озвучив свое мнение в эфире YouTube-канала.