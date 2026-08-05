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Это не поможет Украины! В США рассказали, на что надеется Зеленский

Внедрение новой системы противовоздушной обороны вряд ли убережет Украину от атак российских ракет. В этом уверена директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана, озвучив свое мнение в эфире YouTube-канала.

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