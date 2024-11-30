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Закон, порядок, государство

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Полицейские провели профилактическую беседу со студентами Чеченского государственного университета

Полицейские провели профилактическую беседу со студентами Чеченского государственного университета

В актовом зале Чеченского государственного университета накануне состоялась встреча сотрудников ЦПЭ МВД по ЧР со студентами высшего учебного заведения.

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