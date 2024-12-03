Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Играя в раннего Лукашенко, Тбилиси проходит точку не возврата. А нам что?

Играя в раннего Лукашенко, Тбилиси проходит точку не возврата. А нам что?

Дмитрий  Матвеев Беснующаяся толпа явно уже перешла ту незримую черту. И теперь или они, или их. По доброму уже не получится.

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Комментарии
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Иван Иванов
И снова мы находимся в роли наблюдателей с поп-корном. Украину &quot;пронаблюдали&quot;? Вот и Грузия туда же. А мы будем улыбаться в верхушке, и пойдут, в конце концов, опять наши пацаны на защиту страны, вот к чему все идет!
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