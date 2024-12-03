Играя в раннего Лукашенко, Тбилиси проходит точку не возврата. А нам что?

Иван Иванов И снова мы находимся в роли наблюдателей с поп-корном. Украину "пронаблюдали"? Вот и Грузия туда же. А мы будем улыбаться в верхушке, и пойдут, в конце концов, опять наши пацаны на защиту страны, вот к чему все идет!

Александр Мельников "Ранний лукашенка" и сегодня тот же самый лукашенка. Единожды предав, но потешив своë эго Наполеона, лукашенка все эти годы, и сейчас, является скрытым и самым амбициозным предателем в окружннии России, т.