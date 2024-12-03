Дмитрий Матвеев Беснующаяся толпа явно уже перешла ту незримую черту. И теперь или они, или их. По доброму уже не получится.
Играя в раннего Лукашенко, Тбилиси проходит точку не возврата. А нам что?
Комментарии
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Иван Иванов
И снова мы находимся в роли наблюдателей с поп-корном. Украину "пронаблюдали"? Вот и Грузия туда же. А мы будем улыбаться в верхушке, и пойдут, в конце концов, опять наши пацаны на защиту страны, вот к чему все идет!
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19 час.
Александр Мельников
"Ранний лукашенка" и сегодня тот же самый лукашенка. Единожды предав, но потешив своë эго Наполеона, лукашенка все эти годы, и сейчас, является скрытым и самым амбициозным предателем в окружннии России, т.
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15 час.
W
Walery
Сегодня в РФ нет школ для рабочей молодежи... поэтому сходи в платную или найми репетитора русского языка. А то ты тут козёл козлом с такой твоей грамматикой... = ты не русский?
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12 час.
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