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Калуга-поиск

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Пассажир "Лады Весты" погиб в ДТП в Калужской области

Пассажир "Лады Весты" погиб в ДТП в Калужской области

Вечером в воскресенье в Тарусском районе Калужской области произошла авария, унесшая жизнь человека. По данным прокуратуры, 27 апреля около 23 часов на автодороге "Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов" в районе села Петрищево произошло столкновение грузовика MAN и машины "Лада Веста".

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