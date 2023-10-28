СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Седой
    Это вы о ком? Если вы о Соловьеве то это проект ЦИПсО. Не случайно взял ИмяФамилия  того журналиста...АЛЕКСАНДР ДУГИН: ...
  • Василий
    Да жиды уже притормозили, хотели сразу отвечать, но до сих пор "с силами собираются".Тель-Авив возмущё...
  • Ангелина Калюжная
    В России не должно быть двойного гражданства. Живешь в России, зарабатываешь в России имей один паспорт."Вспомнить истори...

"Как мигранты "людей божьих поссорили", - духовники спорят о влиянии гастарбайтеров на Россию.

"Как мигранты "людей божьих поссорили", - духовники спорят о влиянии гастарбайтеров на Россию.

# Чернильница Муфтий Аляутдинов ответил патриарху Кириллу по поводу мигрантов   Буквально день назад мы с вами обсуждали довольно неожиданное и смелое заявление патриарха Кирилла на тему приезжих мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Кутуев
При чем здесь Турция? Мигранты, в основном, со Средней Азии. А &quot;наши&quot; гости живут в Москве постоянно, так как глава семьи работает в полиции. А &quot;уважение к себе&quot; как раз и подразумевает отпор унижению.
Ответить
2 д.
OI
Oleg Ivanov
И такое было, надо же откаты на эмигрантах, нашим чиновникам зарабатывать и в эмигрантский общак диаспор собирать, чтобы было что заносить чинушам и на что выкупать своих &quot;залетевших&quot;. Во главе всегда деньги и наши коррупционеры, которые и лоббируют завоз эмигрантов.
Ответить
1 д.
Валерий Кривошеев
У нас очень многонациональная страна. Раздуванием межнациональных конфликтов занимаются и Запад и Украина, все наши недрузья. Так же было и с СССР. Поэтому во главе угла нужно ставить ЗАКОН. И мигранты нарушающие закон и продажные полицейские должны сидеть на соседних нарах!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх