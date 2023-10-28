"Как мигранты "людей божьих поссорили", - духовники спорят о влиянии гастарбайтеров на Россию.

АК Александр Кутуев При чем здесь Турция? Мигранты, в основном, со Средней Азии. А "наши" гости живут в Москве постоянно, так как глава семьи работает в полиции. А "уважение к себе" как раз и подразумевает отпор унижению.

OI Oleg Ivanov И такое было, надо же откаты на эмигрантах, нашим чиновникам зарабатывать и в эмигрантский общак диаспор собирать, чтобы было что заносить чинушам и на что выкупать своих "залетевших". Во главе всегда деньги и наши коррупционеры, которые и лоббируют завоз эмигрантов.