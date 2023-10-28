# Чернильница Муфтий Аляутдинов ответил патриарху Кириллу по поводу мигрантов Буквально день назад мы с вами обсуждали довольно неожиданное и смелое заявление патриарха Кирилла на тему приезжих мигрантов.
"Как мигранты "людей божьих поссорили", - духовники спорят о влиянии гастарбайтеров на Россию.
Комментарии
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АК
Александр Кутуев
При чем здесь Турция? Мигранты, в основном, со Средней Азии. А "наши" гости живут в Москве постоянно, так как глава семьи работает в полиции. А "уважение к себе" как раз и подразумевает отпор унижению.
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2 д.
OI
Oleg Ivanov
И такое было, надо же откаты на эмигрантах, нашим чиновникам зарабатывать и в эмигрантский общак диаспор собирать, чтобы было что заносить чинушам и на что выкупать своих "залетевших". Во главе всегда деньги и наши коррупционеры, которые и лоббируют завоз эмигрантов.
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1 д.
Валерий Кривошеев
У нас очень многонациональная страна. Раздуванием межнациональных конфликтов занимаются и Запад и Украина, все наши недрузья. Так же было и с СССР. Поэтому во главе угла нужно ставить ЗАКОН. И мигранты нарушающие закон и продажные полицейские должны сидеть на соседних нарах!
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1 д.
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